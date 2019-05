Associação do Caminho Real e Dechatlon em ação de limpeza no CR24

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) promove no próximo Domingo, dia 26 de Maio uma caminhada pelo Caminho Real 24, em parceria com a Dechatlon Funchal. Este evento está integrado na iniciativa nacional de sustentabilidade ambiental designada por Eco-Caminhada e que procura sensibilizar os participantes para a preservação da natureza em simbiose com o homem.

A caminhada terá inicio às 9:30 junto à casa de Abrigo do Poiso e passará por diversos locais como o Chão das Feiteiras, o Ribeiro Frio, a Achada do Cedro Gordo, a Ribeira da Ametade, prevendo-se a chegada às Cruzinhas pelas 13 horas.

Pelo percurso, será efetuada uma ação de limpeza, recolhendo o lixo encontrado e, para além da exuberância natural da floresta Laurissilva, poderão ser contempladas as panorâmicas vistas do Pico das Cruzinhas e conhecida a história do Moinho do Comandante.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral.