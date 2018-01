Associação do Caminho Real da Madeira promove visita às ‘Furnas do Cavalum’

Shares

Será apresentado no próximo sábado, dia 20 de Janeiro, pelas 10 horas, no Solar do Ribeirinho em Machico, o plano de actividades para o ano de 2018 da Associação do Caminho Real da Madeira.

Esta apresentação ocorrerá durante a primeira Assembleia Geral da jovem associação com conclusão prevista para as 11 horas.

Após a apresentação está planeada uma visita às Furnas do Cavalum, situadas nas imediações do Caminho Real 23, guiada pelo historiador Dr. Emanuel Gaspar.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral, sendo aconselhável o uso de calçado adequado e lanterna. O ponto de encontro será no Solar do Ribeirinho pelas 11:00 ou no Caminho da Quinta de Sant’Ana, acima das instalações da ARM, às 11:30. A iniciativa contará com o apoio da Câmara Municipal de Machico e do Núcleo Museológico de Machico – Solar do Ribeirinho que contará com a apresentação da Dr.ª Isabel Gouveia. Notas Contextuais

As Furnas do Cavalum são um conjunto de quatro grutas, resultantes de canais de lava, existentes na freguesia de Machico, Ilha da Madeira. Representam uma importante estrutura geológica onde habita uma fauna cavernícola diversa, existindo mesmo espécies endémicas únicas.

O nome Cavalum, atribuído a estas grutas, advém da lenda a elas associada, segundo a qual existia um diabo com forma de cavalo, asas de morcego e que deitava fogo pelas narinas, chamado Cavalum.