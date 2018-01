Polícia Marítima devolve ao rio 2 Kg de meixão apreendidos no valor de 1.200€

Shares

A Polícia Marítima do Douro, mantendo o esforço que tem vindo a desenvolver no combate à atividade ilegal da pesca do meixão no rio Douro, desencadeou nos dias 16 e 17 de janeiro, ações de fiscalização diurnas e noturnas, nos locais onde habitualmente se verifica este tipo de atividade ilícita.

Destas ações resultou a apreensão de duas redes de tela, com respetivos sacos, que se encontravam fundeadas no rio.

Em cada saco da rede encontrava-se retido cerca de dois quilos de meixão, correspondente a um valor comercial superior a 1200€. De imediato o meixão foi devolvido às águas do rio.

Foram elaborados os correspondentes autos de notícia, tendo as artes de pesca apreendidas ficado depositadas nas instalações do Comando-local da Polícia Marítima.