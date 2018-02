Polícia Marítima apreende 110 kg ouriços-do-mar apanhados ilegalmente 

Shares

A Polícia Marítima do Douro desenvolveu, durante a manhã de 31 de janeiro, uma operação dirigida à atividade de apanha de ouriços-do-mar, nas praias do concelho do Porto, tendo em consideração que nesta zona se encontra temporariamente interdita a captura e comercialização de moluscos bivalves, equinodermes (ouriços-do-mar), tunicados e gastrópodes marinhos, de acordo com os comunicados do IPMA- Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.

Foram detetados e abordados dois apanhadores licenciados para esta atividade, na posse de 110 Kg de ouriços-do-mar acabados de capturar na zona rochosa da Praia da Luz, freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

Os bivalves, ainda vivos, foram imediatamente devolvidos ao seu habitat natural e foram levantados dois autos de notícia, aos quais serão instaurados os respetivos processos de contraordenação.