Município de Machico reforça causa animal

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito da sua política de apoio e proteção aos animais errantes do concelho, iniciou em 2015, um trabalho de parceria com a Associação AMAW – Madeira Animal Welfare, tendo em vista a promoção da realização de programas de controlo da população de animais de companhia abandonados e errantes do Município de Machico.

Neste sentido, o Município e Machico tem vindo a promover campanhas de adoção, esterilização, vacinação anti-rábica, juntamente com a identificação dos animais através da inserção de microchip, com o objetivo de proteger e garantir o bem-estar dos animais.

Considerando que, no âmbito dos protocolos celebrados com a Associação AMAW – Madeira Animal Welfare, já foram esterilizados cerca de 500 animais, desde 2015, a autarquia para o ano de 2018, volta a reforçar esta medida, com a assinatura do novo protocolo que ocorreu esta semana, no qual se prevê, para este ano, mais 240 esterilizações de cães e gatos abandonados no concelho de Machico, bem como novas campanhas vacinação anti-rábica e colocação de microchip.

Ainda no âmbito deste protocolo, a Câmara Municipal de Machico promove a adoção dos animais abandonados, com a respetiva esterilização, vacinação anti-rábica e colocação de microchip.