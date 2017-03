“O Ricardo é a melhor solução para o futuro do concelho de Machico”

Centenas de pessoas marcaram presença no jantar de apresentação de Ricardo Sousa como candidato do PSD à Câmara Municipal de Machico e que, segundo o Presidente Social-democrata, se apresenta como “a melhor solução para o futuro do concelho”.

“Todos nós sabemos que o Ricardo foi o melhor presidente da Junta de Freguesia de Machico, aquele que fez muito por esta freguesia”, disse Miguel Albuquerque, acrescentando que “é um homem humilde” que faz do trabalho, faz dos objetivos sociais, a meta da sua ação”. “O nós precisamos para Machico não é conversa fiada, não são promessas não cumpridas, o que nós precisamos para Machico é um projeto de trabalho e um projeto de desenvolvimento para este magnifico concelho, que não acontece com esta vereação que está na Câmara”, afirmou.

O Presidente do PSD/Madeira salientou que o partido tem apenas um objetivo, o de “apoiar uma equipa liderada pelo candidato que tenha, como o Ricardo tem, o melhor projeto para o futuro deste magnífico concelho” e que não ande a “brincar aos egocentrismos nem aos narcisismos”. “Não é o Ricardo que está em causa “, sublinhou, mas sim “o futuro desenvolvimento de Machico”, um concelho que, “desde há quatro anos, não anda para lado nenhum e está estagnado, sem investimento”.

Para inverter esta situação, Miguel Albuquerque disse contar com todos, salientando que o PSD inicia hoje um “projeto de futuro para o concelho de Machico”, mas não o irá fazer de forma isolada, contando apenas com o Ricardo ou com o presidente da comssão política, mas com todos “unidos” para voltar a colocar Machico na reta de desenvolvimento que merece.

Também Ricardo Sousa afirmou que hoje “é o início de uma grande caminhada”, que não “será fácil”, mas não “impossível”. “Todos nós vamos fazer Machico crescer mais e melhor”, disse.

O candidato do PSD sublinhou que, nos últimos três anos e meio, Machico tem sido “um marasmo”, havendo “muita conversa e paleio, mas pouca parra”. Defendeu, por isso, ser necessária uma nova “dinâmica” no concelho, o que só pode ser “possível com o PSD à frente dos destinos”. Aliás, é o que se comprova a olhar para o passado: “Machico só cresceu quando teve o PSD à frente”, com Jorge Gomes, Jorge Moreira, Emanuel Gomes e António Olim.

E o mesmo irá acontecer com Ricardo Sousa à frente, garantiu, lembrando o trabalho que desenvolveu na Junta de Freguesia, na comissão política de freguesia e também nas instituições por onde tem passado e prometendo ir para o terreno e estar junto da população. “Podem contar comigo, hoje e sempre”, assegurou.