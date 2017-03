Viatura de nove lugares apoia quotidiano das crianças do Aconchego

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, participou, recentemente, nas celebrações do 14º aniversário do ‘Aconchego’, Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Perigo (CAT Aconchego).

Na ocasião, a diretora e equipa técnica do estabelecimento integrado no Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e gerido pela Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania, no âmbito da cooperação entre o ISSM e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), receberam da governante a chave de uma viatura ligeira de nove lugares. O novo veículo irá apoiar o transporte diário das crianças acompanhadas pelo CAT Aconchego para estruturas na comunidade, nomeadamente, escola e jardins-de-infância.

Ainda neste âmbito, no último ano, no intuito de proporcionar às crianças novas experiências em ambiente de interação positiva e de lazer, assim como o reconhecimento e a manutenção das tradições e costumes, o CAT Aconchego realizou visitas a espaços públicos, – quintas, jardins, praias e cinema – promoveu festas-convívio, passeios a pé, piquenique em espaço florestal e assinalou as épocas festivas.

O meio de transporte, indispensável ao quotidiano do estabelecimento, visa ainda favorecer a prossecução deste conjunto de atividades de tempos livres e desportivas, em particular, no período das férias escolares.

Registe-se que, em 2016, a equipa técnica, ajudantes e auxiliares acompanharam 15 menores, privilegiando, a par da promoção de um ambiente reparador, a segurança, educação e o bem-estar conducentes ao desenvolvimento integral, a definição de projetos de vida, os quais podem ou não passar pela família biológica, sendo que esta última é acompanhada, na perspetiva da sua reorganização e estruturação, por forma a ultrapassar a situação de perigo que suscitou a medida de Promoção e Proteção de Acolhimento Institucional.