Dia Internacional Proteção Civil assinalado em Machico

Para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março) a Câmara Municipal de Machico vai promover, no dia 2 de Março, entre as 14.00h e as 17.00h, uma exposição na Praça do Fórum Machico, com a divulgação dos vários agentes de Proteção Civil existentes no município.

Trata-se de uma atividade aberta ao público e que contará com a participação das escolas do município, trabalhando-se assim uma vez mais junto da nossa população a temática da Proteção Civil, acentuando ainda a participação das entidades que ao longo do ano colaboram com o município, valorizando-se assim, perante a população de Machico as várias forças e valências de cada organismo.

Esta atividade é no nosso entender de vital importância, uma vez que permitirá à população de Machico ter contacto direto com os vários agentes de Proteção Civil existentes no território municipal e que connosco colaboram em várias missões de auxilio à população.

Nesta sessão, contamos com a presença das seguintes entidades:

– Bombeiros Municipais de Machico

– Polícia de Segurança Pública (Esquadra de Machico)

– Guarda Nacional Republicana (Esquadra do Caniçal)

– Sanas

– Corpo de Policia Florestal (Posto do Piquinho)

– Autoridade marítima