A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, promove, no próximo dia 28 de março, pelas 18 horas, no Solar do Ribeirinho, a apresentação do catálogo da Exposição “O Quotidiano da Época do Açúcar no Território da Antiga Capitania de Machico”, exposição patente no Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico entre 20 de janeiro e 20 de abril de 2017.

Esta publicação vem valorizar a exposição, na medida em que surge como um complemento fundamental da mesma. Reúne um conjunto de textos da autoria de vários investigadores que versam a relevância do Território da Antiga Capitania de Machico, em termos de influências sociais, culturais, económicas, arquitetónicas, religiosas e artísticas.

Os artigos que compõem o catálogo são: Obras de arte e produtos de luxo importados pela Madeira na época da riqueza açucareira de João Lizardo; Azulejos e cerâmicos hispano-árabes na Região Autónoma da Madeira a partir de investigações arqueológicas de Lígia Gonçalves; Algumas obras notáveis da Antiga Capitania de Machico (séculos XVI-XVIII) de Rita Rodrigues; A pintura na Igreja Matriz de Machico de Isabel Santa Clara e Rita Rodrigues; A Igreja Matriz de Machico de Emanuel Gaspar e apresenta pela primeira vez nos catálogos editados por esta autarquia, uma Exploração Educativa da Exposição intitulada

À Descoberta do Quotidiano na Época do Açúcar no Território da Antiga Capitania de Machico de Isabel Gouveia.

Este lançamento ocorre no Dia Nacional dos Centros Históricos – 28 de março, efeméride celebrada pela ANMCH – Associação Nacional dos Municípios com Centro Histórico, da qual o Município de Machico é associado.