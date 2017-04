Câmara de Machico distribui quase 70 mil pelos clubes do concelho

O Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, reúne com os dirigentes dos clubes e associações do concelho para assinar, esta sexta-feira, dia 28 de Abril, os protocolos que lhes permitem receber pouco menos de 70 mil euros.

As instituições, que contribuem, nas modalidades desportivas que desenvolvem, para a promoção do desporto e ocupação dos tempos livres, bandeiras da autarquia, vão receber entre 430 e 13.550 euros, de acordo com os critérios do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, numa cerimónia marcada para o Salão Nobre da Câmara Municipal, pelas 16h30.

Tendo em conta que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de interesse para o Município, bem como a promoção do bem-estar, da saúde e prevenção de doenças, o atual executivo camarário vai distribuir 68 mil euros por 12 instituições, que desenvolvem atividade nas diversas freguesias do concelho.

O protocolo, que vai ser assinado esta sexta-feira, serve para atribuir as respetivas comparticipações financeiras aos clubes e associações, para que possam suportar parte dos custos com a formação e a participação dos mesmos nos campeonatos ou provas regionais no ano de 2017, tendo por base os indicadores da época desportiva 2015/2016.

De salientar ainda o aumento gradual destas verbas financeiras, ao longo dos últimos anos, sendo que em 2015 o valor transferido para a totalidade das associações desportivas foi de cerca de 44 mil euros, elevando em 2016 para 54 mil euros, e neste ano, a autarquia conseguiu perfazer um apoio de 68 mil euros.