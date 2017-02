Loja do Museu da Baleia

A Câmara Municipal de Machico apresenta, no próximo dia 20 de Fevereiro, pelas 16 horas, a nova imagem da loja de merchandising do Museu da Baleia da Madeira.

Localizada num novo espaço dentro do Museu, a loja será um local aprazível onde se podem encontrar produtos exclusivos com design e marcas próprias, cuja aquisição contribui para a conservação e estudo das baleias e golfinhos do Arquipélago da Madeira.

O nome da loja, ALAMAR (amálgama de além + mar), resulta de um termo popular usado pelas gentes ligadas à actividade piscatória, transmitindo a ideia de distância relativamente à costa. Neste caso, o termo foi retirado de uma entrevista a um antigo baleeiro, Manuel Moreira.