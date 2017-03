Prova “Dog Trail” a 8 de abril em Machico

A Câmara Municipal de Machico apresenta a Prova “Dog Trail”, nesta sexta-feira, dia 17 de março de 2017, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. É a 1ª vez que se realiza um Trail deste género na Ilha da Madeira, com o objetivo de sensibilizar para a causa animal.

A Câmara Municipal pretende, assim, que se associem a esta prova todos os munícipes interessados em contribuir para esta causa.

Esta prova realiza-se no próximo dia 8 de abril, com início às 10 horas, em que cada participante faz-se acompanhar pelo seu cão.

O percurso inicia-se na Matur e termina junto à Praia Amarela, num total de 1600 m. As inscrições são gratuitas.

Esta prova é realizada em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira e conta com o apoio de várias entidades.

Na apresentação estará presente o Presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Policarpo Gouveia.