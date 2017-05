‘Dia nacional do Azulejo’ assinalado em Machico

A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, promove, no próximo dia 8 de maio entre as 10H00 e as 11h30, uma atividade comemorativa do Dia Nacional do Azulejo, que se celebra este ano pela primeira vez. A data visa promover os azulejos como uma das produções mais originais da cultura portuguesa, que expressam a história, a cultura e o gosto de cada época. É também uma forma de valorizar o património azulejar português, ao mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da sua conservação e proteção.

Esta ação contará com a presença de alunos da EB1/Pe dos Maroços e pretende dar a conhecer o azulejo tipo maçaroca que se pode observar no Solar do Ribeirinho, como também na sacristia da Capela de S. Roque.

Além de uma breve contextualização histórica, será realizada uma atividade de expressão plástica acerca deste tipo de azulejo.

O evento decorre no dai 8 de maio, uma data historicamente simbólica para Machico, uma vez que foi a 8 de maio de 1440, que o Infante D.Henrique doou a Tristão Vaz, aquela que seria a Primeira Capitania Hereditária da Expansão Portuguesa.