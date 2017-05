“Ler na Vigia” vai mostrar a Quinta Vigia aos madeirenses

“Ler na Vigia” é a nova proposta da Presidência do Governo Regional da Madeira que pretende mostrar a Quinta Vigia aos madeirenses, disponibilizá-la à população e, em eventos e atos de natureza cultural, abri-la à fruição das pessoas. Porque é através da cultura que compreendemos as coisas, percebendo a melhor maneira de usufruir delas e de compreender as suas múltiplas vertentes.

Serão desenvolvidas atividades culturais e artísticas na Quinta, dirigidas a todas as faixas etárias, para que a Quinta seja vivida, dando a ver este espaço tão típico das antigas casas madeirenses, e proporcionando o acesso aos jardins e a toda a natureza envolvente.

“Ler na Vigia” é um encontro com a leitura e com o livro. Lê-se e trocam-se experiências nesses dias na Quinta Vigia. Frui-se da leitura num ambiente privilegiado de uma quinta madeirense, muito bem cuidada, muito bonita e bem situada. Disfruta-se de uma vista gloriosa sobre a cidade, e de um ambiente colorido de natureza e de flores, enquanto se lê, se vê e se ouve. Livros para emprestar, para vender, para trocar, para mostrar.

Os livros antigos e os novos, os acessórios que se usavam antigamente para ajudar à leitura e o lançamento de novas obras. As várias expressões, a ligação com o desenho e o diálogo com a música. Os poemas ao pôr-do-sol, ditos e cantados, expostos, vividos. No meio da luz, da vista e da natureza.

O evento poderá ser desfrutado numa esplanada cheia de livros, na Quinta Vigia, de 10 a 12 de Maio 2017.