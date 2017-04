30 armadores internacionais na Madeira na próxima semana

A European International Shipowners Association of Portugal (EISAP) organiza, na Madeira, entre 26 e 28 de Abril, a sua I Reunião Geral, trazendo à Região trinta armadores e agentes internacionais de relevo.

A MSC, a Arista Shipping, a Hammonia Reederei, a Amisco, a Reederei NSB, a Reederei Winter, a Briese Shipping, a TB Marine, a Rix Shipmanagement, a BF Shipmanagement, a Coral Shipmanagement e a TMS Shipmanagement, provenientes de países como a Alemanha, a Estónia, o Chipre, a Letónia e a Grécia, estão entre os presentes.

O grupo será recebido na Quinta Vigia pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e será acompanhado pelo embaixador da Alemanha em Lisboa, Christof Weil. Do programa constam ainda worshops com a SDM e a Comissão Técnica do MAR.