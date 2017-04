Solistas do Festival Infantil visitam a Quinta Vigia

Os 12 solistas que integram a 36.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira, Matilde Nóbrega (7 anos), Eunice Grilo (8 anos), Salvador Freitas (6 anos), Salvador Fernandes (6 anos), Camila Caetano (9 anos), Iara Almas (8 anos), Inês Maciel (9 anos), João Bonito (7 anos), Francisco Abreu (10 anos), Helena Henriques (10 anos), João Caires (9 anos) e Guilherme Vieira (6 anos), já começaram os ensaios.

Na próxima segunda-feira, dia 17 de abril, os jovens artistas farão o percurso panorâmico dos Teleféricos da Madeira que liga o Funchal (Almirante Reis) à freguesia do Monte (Largo das Babosas), seguido de visita à freguesia do Monte. Ainda neste dia, pelas 18 horas, visitarão a Quinta Vigia, a convite do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.