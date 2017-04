Marinha vigiou navio russo em águas de jurisdição portuguesa

O navio de pesquisa oceanográfica da marinha russa Admiral Vladimirskiy passou, durante os dois últimos dias, em águas nacionais, tendo sido empenhados dois navios da Marinha para acompanhar o navio de guerra, no quadro das responsabilidades nacionais na NATO, de partilha de informação e de patrulha e vigilância de navios de interesse.

O navio russo provinha do mar do Norte e encontra-se em trânsito para Gibraltar em direção ao Mediterrâneo.

O navio entrou na ZEE portuguesa na madrugada de sexta-feira e começou por ser acompanhado pelo navio patrulha Quanza, em missão na zona marítima do Norte. Posteriormente, a corveta João Roby, já ao largo de Lisboa, acompanhou desde ontem pelas 18h00 o navio russo até à saída da ZEE portuguesa, a Sul do Algarve.

A missão de vigilância terminou hoje, sábado, pelas 10h00, após o navio ter saído das águas de jurisdição portuguesa, passando a ser monitorizado por navios das marinhas aliadas da NATO, a partir de Gibraltar.