Coreia do Norte promete resposta nuclear “sem piedade” aos EUA

A Coreia do Norte promete uma “resposta sem piedade” e com “ataques nucleares” aos EUA, em caso de qualquer agressão contra a Península. Numa demonstração de força, os norte-coreanos exibiram vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental.

A tensão em relação à Coreia do Norte acentuou-se nos últimos dias e a comunidade internacional admite que pode estar iminente um novo ensaio nuclear, possivelmente este fim de semana.

Na quinta-feira, Trump abordou a situação na Coreia do Norte depois de os EUA terem largado no Afeganistão a “mãe de todas as bombas”, a sua maior bomba não-nuclear , aquele que é o mais potente dispositivo convencional do arsenal norte-americano.

No dia que marca o 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, avô do actual líder norte-coreano, o regime fez desfilar pelo centro de Pyongyang e sobre camiões um tipo de projétil nunca antes exibido em público e que poderá ser um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, escreve a agência Efe.

Peritos na matéria estão a analisar as características deste novo projétil que, advertem, poderá ser falso, já que não é a primeira vez que o regime exibe em desfiles maquetas falsas de mísseis que está a desenvolver.

Neste sábado, além de mostrar mísseis de médio alcance Musudan e o misterioso e temido KN-08, que é lançado a partir de uma plataforma móvel e ainda não foi testado com êxito, desfilaram na praça Kim Il-sung vários dos últimos desenvolvimentos do regime como o Pukguksong-1 e o Pukguksong-2, exibidos em público pela primeira vez.