Estados Unidos serão “varridos da face da Terra”

Um ‘site’ oficial norte-coreano advertiu os Estados Unidos de que serão “varridos da face da Terra” se desencadearem uma guerra na península. Num editorial apresentado como tendo sido escrito por um oficial do exército, o ‘site’ alerta Washington para não confundir a Coreia do Norte com a Síria.

Numa série de editoriais, o jornal Rodong Sinmun, porta-voz do partido único no poder, explica que as forças norte-coreanas não estão impressionadas com a chegada iminente do porta-aviões norte-americano e que constitui “uma chantagem militar sem disfarces”. As forças norte-coreanas, escreveu o jornal no domingo, estão prontas para “afundar o porta-aviões nuclear norte-americano com um único ataque”.

O ‘site’ de propaganda Uriminzokkiri considera que o envio do.

Em caso de ataque à Coreia do Norte, “o mundo verá como os porta-aviões inconscientes de Washington são reduzidos a pedaços de aço e naufragam e como um país chamado América é varrido da face da Terra”, adianta.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que terminou uma viagem à região, declarou que face às ambições nucleares norte-coreanas “todas as opções estão sobre a mesa”, incluindo a militar.