A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou 80 estabelecimentos nos primeiros três meses do ano. Os motivos que mais vezes levam ao encerramento de estabelecimentos são a falta de higiene e o incumprimento de regras, diz o Jornal de Notícias.

Foram encerrados 747 estabelecimentos de restauração e bebidas desde 2015 e são multados, em média, por ano, 2.700 estabelecimentos.

Fonte da ASAE disse ao JN que se verifica “uma tendência de decréscimo das infracções relacionadas directamente com a área da segurança alimentar”, mas que há “um aumento do número de infracções relativas à área económica”, como a não afixação de avisos obrigatórios e apresentação do livro de reclamações.

Em 2016 foram encerrados 297 estabelecimentos, menos 73 do que em 2015.