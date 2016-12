ASAE fiscalizou 112 fornecedores de cantinas escolares

A ASAE realizou, nas últimas semanas, uma operação de fiscalização ao fornecimento de refeições em cantinas escolares do país. Foram fiscalizados 112 fornecedores de estabelecimentos (de todos os graus de ensino, do Básico ao Superior, de natureza pública ou privada), sendo instaurados 28 processos de natureza contra-ordenacional e suspensa a actividade de uma cantina escolar por falta de requisitos gerais.

