Pestana eleito como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal

O Pestana Hotel Group acaba de ser eleito como uma das 20 melhores empresas para trabalhar em Portugal e a única no sector da hotelaria, de acordo com o “Randstad Employer Brand Research 2017”.

Trata-se do maior estudo independente de employer branding, desenvolvido junto da população ativa, promovido pela Randstad. O maior grupo hoteleiro internacional de origem portuguesa volta a ver reconhecido pela excelência da marca Pestana junto dos portugueses.

O estudo revela quais as empresas que mais se destacaram nos 9 critérios avaliados, quando se questionou uma amostra representativa da população activa portuguesa, e dentro do universo dos 150 maiores empregadores presentes em Portugal.

Os 9 critérios são:

Saúde financeira;

Segurança no trabalho;

Progressão de carreira;

Responsabilidade social e corporativa;

Trabalho estimulante;

Bom ambiente de trabalho;

Equilíbrio vida pessoal/ profissional;

Boa reputação;

Utiliza tecnologia recente.

De acordo com Nuno Ferreira Pires, “É uma distinção que nos orgulha por reflectir o longo trabalho das nossas equipas de gestão de Recursos Humanos, que tem mostrado ao mercado que o Pestana Hotel Group é efectivamente um “best place to work” e que com as suas políticas de gestão de pessoas, desenvolvidas ao longo dos seus 44 anos de história, conseguimos tocar naquilo que são os pontos mais valorizados pelo mercado de trabalho. Como maior grupo hoteleiro internacional de origem portuguesa só com a aposta permanente nos recursos humanos, num sector de pessoas e para pessoas, conseguiremos continuar a prestar o serviço de excelência que mantém a marca Pestana actualmente na sua posição de liderança em Portugal e com níveis de satisfação médios de cerca de 90%, a crescer todos os anos.”

As conclusões do estudo mostram ainda que o sector do Turismo, Hotelaria e Lazer é o 3º mais atractivo para trabalhar, a seguir à Saúde e às TI’s. O Turismo e Hotelaria obteve 53% das escolhas dos portugueses como preferencial para trabalhar. Para esta escolha os factores que mais contribuíram foram a saúde financeira, a reputação e o uso das tecnologias mais recentes.

O “Randstad Employer Brand Research” é desenvolvido pela Randstad há mais de 15 anos em 25 países e em Portugal desde 2016.