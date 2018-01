Pestana Hotel Group está a recrutar profissionais de hotelaria

Shares

O Pestana Hotel Group acaba de lançar mais uma ação de recrutamento destinada a todos os profissionais de hotelaria, criando assim oportunidades de emprego e carreira para o ano de 2018. No total são mais de 300 vagas de emprego e ainda inúmeros estágios, de norte a sul de Portugal e ilhas.

O roadshow arranca no dia 2 de fevereiro, a partir das 9h00, no Pestana Alvor Praia, no Algarve. A iniciativa tem como principal objetivo recrutar profissionais e potenciais talentos para o preenchimento de vagas em aberto em diversas áreas como cozinha, housekeeping, restaurante, receção, animação, entre outras, nas unidades do Pestana Hotel Group nas regiões do Algarve, Lisboa, Porto, Cascais/Sintra, Madeira, Porto Santo e Açores.

“Só com uma forte aposta nos recursos humanos conseguiremos continuar a prestar o serviço de excelência que nos distingue e posiciona como maior grupo hoteleiro internacional de origem portuguesa”, salienta Jaime Morais Sarmento, Diretor de Recursos Humanos dos Hotéis de Portugal e África do Pestana Hotel Group.

Agenda para os candidatos Madeira /Porto Santo:

7 de fevereiro: Pestana Casino Park

Horários: 9h00 às 19h00