Pestana CR7 Lifestyle Hotels procura novas oportunidades em Ibiza

O Pestana Hotel Group, a maior cadeia hoteleira internacional portuguesa, assinou um acordo de procurement com a subsidiária espanhola da JLL Hotels & Hospitality Group (JLL) para identificar novas oportunidades hoteleiras de gestão e/ou arrendamento, bem como parceiros de negócio em Ibiza para a marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, que detém em parceria com Cristiano Ronaldo.

A joint-venture hoteleira entre o melhor jogador de futebol do mundo e o Pestana Hotel Group foi oficializada no final de 2015, para desenvolver 4 hotéis em localizações trendy, estando a gestão operacional a cargo do grupo hoteleiro nacional.

Com o acordo assinado hoje, o Pestana Hotel Group pretende fazer uma pesquisa e seleção de hotéis independentes em Ibiza, existentes ou em construção, com perfil indicado para a marca Pestana CR7. As zonas de maior interesse são a cidade de Ibiza, Santa Eulalia del Rio e Playa d`en Bossa. A JLL intermediará a negociação entre a marca Pestana CR7 e os proprietários, explorando vários modelos de negócio, entre os quais contratos de gestão, arrendamento ou joint-venture.