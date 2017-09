Pestana mantém aposta no Algarve e investe 50 milhões em hotel pioneiro

Shares

O Pestana Hotel Group acaba de anunciar o início da construção do futuro Pestana Quinta da Amoreira. A unidade resulta de um investimento de 50 Milhões de euros, irá gerar 300 postos de trabalho diretos na região e é a grande aposta do Grupo para o Algarve, nos próximos anos. A abertura está prevista para o Verão de 2019.

A cerimónia que marcou o início da construção do projeto realizou-se esta 5ª Feira e contou com a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral; da Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes e do Administrador do Pestana Hotel Group para o Algarve, Pedro Lopes.

O maior grupo hoteleiro internacional de origem portuguesa apostou num projeto pioneiro em Portugal, com uma forte vocação sustentável e em perfeita harmonia com a natureza.

Ao nível dos melhores resorts do mundo, o Pestana Quinta da Amoreira foi concebido de raiz para o segmento all inclusive de 5 estrelas. O hotel irá preservar a grande maioria das árvores existentes nos 12,8 hectares de área a ocupar, oferecendo amplas zonas de espaços verdes. O empreendimento permitirá apenas circulação pedonal e de viaturas elétricas e irá optar pela utilização de recursos energéticos sustentáveis através de painéis solares e água da dessalinizadora Pestana, no Alvor.

Segundo Pedro Lopes, Administrador do PHG para o Algarve, “O Pestana Hotel Group continua fortemente empenhado em investir na região Algarvia. Esta é, sem dúvida, a aposta forte do Grupo para os próximos anos, refiro-me a um projeto inovador, pioneiro e amigo do ambiente que traz à região a excelência da marca Pestana num produto até aqui inexistente e que nos torna percursores neste tipo de oferta, no Algarve”.

O projeto foi desenvolvido edifícios de apenas 1 e 2 pisos e terá capacidade para 450 unidades de alojamento (388 quartos e 62 suites). O empreendimento terá 4 restaurantes (dos quais 2 temáticos); 3 bares e 6 piscinas onde se inclui uma piscina para crianças inserida na ampla área do Kids Club, feita a pensar nos mais pequenos e uma piscina coberta inserida, no Spa do hotel. Ginásio, 4 salas de massagens, sauna e banho turco são outras das comodidades que os hóspedes irão encontrar.

Vocacionado para o segmento luxury all inclusive e com uma localização privilegiada, entre o hotel Pestana Delfim e o Pestana Alto Golfe, o Pestana Quinta da Amoreira permite o acesso pedonal à Praia do Alvor.

De salientar que no Algarve, o Pestana Hotel Group conta já com 17 unidades hoteleiras, 13 Pestana Hotels & Resorts e 3 Pousadas de Portugal, bem como 5 campos de golfe.