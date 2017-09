Instituto da Segurança Social dos Açores disponibiliza atendimento por marcação

Shares

O Instituto da Segurança Social dos Açores passa a disponibilizar, a partir de segunda-feira, dia 2 de outubro, o atendimento por marcação na ilha de São Miguel, abrangendo também a ilha Terceira até ao final do ano. Trata-se de um serviço que permite o agendamento do atendimento em dia e hora previamente definidos em função do assunto que o utente pretender abordar, permitindo o estudo prévio da situação e contribuindo, desta forma, para que todo o processo decorra de forma mais célere.

A adequação do atendimento à disponibilidade do utente pretende contribuir para humanizar e otimizar os serviços, reduzindo o tempo médio de espera e aumentando a eficácia na capacidade de resposta, através da prestação de um serviço personalizado e de qualidade.

A nova modalidade será implementada no Núcleo de Atendimento de Ponta Delgada já no início de outubro, sendo alargada ao Núcleo de Atendimento de Angra do Heroísmo até ao final do corrente ano, abrangendo, potencialmente, todas as pessoas singulares e coletivas residentes e/ou com estabelecimentos nestas ilhas.

A sua implementação não será uniforme em todos os núcleos de atendimento, sendo adequada à realidade de cada núcleo, a qual determinará aspetos como o horário de atendimento, o número de postos ou a abrangência dos assuntos a abordar.

A marcação do atendimento pode ser efetuada no Portal do Governo, através do endereço eletrónico www.issacores.com/plataforma/ , do telefone 295 307 800 ou ainda nos Núcleos de Atendimento que disponibilizam este serviço.