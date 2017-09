Shares

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, exerce no próximo dia 1 de outubro, o seu direito de voto no ato eleitoral “Eleições Autárquicas 2017”, pelas 11h00, na seção de voto n.º 2 da freguesia da Sé, na Câmara Municipal do Funchal.