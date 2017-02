O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente esta tarde (1 de fevereiro), pelas 15h30, no Centro de Juventude do Funchal, na apresentação pública da campanha MOVE NOW.

Coordenada pela Associação da Madeira de Desporto para Todos, em parceria com a Direção Regional de Juventude e Desporto, Universidade da Madeira e Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny, MOVE NOW é uma nova campanha regional para promoção do desporto e da atividade física.