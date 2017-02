Detenção por sequestro e coação agravada na Guarda

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve uma mulher pela presumível prática de vários crimes, entre os quais os de sequestro e de coação agravada, sobre uma sua familiar, com 89 anos de idade, cometidos em dezembro último, no concelho da Covilhã.

A vítima terá sido surpreendida no interior da sua própria residência, onde a ora detida a tentou imobilizar e tornar inconsciente, a fim de obter a anuência da mesma para a alteração de anterior testamento por si produzido.

A detida, com 51 anos de idade, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.