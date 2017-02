O IV Encontro Anual do Centro de Química da Madeira (CQM) vai decorrer nos dias 03 e 04 de fevereiro, nas instalações da Universidade da Madeira (UMa), Edifício da Penteada.

A sessão de abertura do encontro acontecerá pelas 09h30, do dia 3 de fevereiro, no anfiteatro 6, e será presidida pelo Reitor da UMa, Professor Doutor José Carmo.

Está ainda prevista a presença de outras individualidades da UMa e da Região, assim como representantes de várias empresas.

Na sessão de abertura, o recém-eleito Coordenador do CQM para o biénio 17-18, Prof. Doutor João Rodrigues, fará uma apresentação dos resultados principais da atividade do CQM em 2016 e, das linhas estratégicas de desenvolvimento científico e tecnológico da unidade de investigação para os próximos anos.

Nesta edição, que reunirá cerca de 50 participantes nacionais e estrangeiros, serão apresentadas pelos investigadores presentes, 25 comunicações orais, maioritariamente sobre os trabalhos de investigação desenvolvidos no último ano no Centro.