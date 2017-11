“Diálogos Culturais – Perspetivas e Prospetivas” na UMa

Shares

“Diálogos Culturais – Perspetivas e Prospetivas” é o tema central do encontro científico que a Faculdade de Artes e Humanidades, da Universidade da Madeira, vai promover no próximo dia 10 de novembro, e que terá como oradoras convidadas Helena Buescu, Maria Cristina Pimentel, da Universidade de Lisboa, e Maria João Marçalo, da Universidade de Évora.

Entre os vários temas que serão abordados pelos oradores está ‘Literatura-Mundo Comparada: mapear um território’, ‘Uma longa viagem até aos nossos dias: metamorfoses de Fedra e Penélope’ e ‘Teoria da Linguagem: mundo e tempos da Língua Portuguesa’.

A conferência, aberta à comunidade e ao público em geral, irá decorrer na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, das 09h45 às 12h45, e irá conferir certificado de presença aos participantes.

A iniciativa resulta da organização conjunta da Faculdade de Artes e Humanidades; do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas; e das Direções de Curso de 1o Ciclo de Comunicação, Cultura e Organizações; Estudos de Cultura; e Línguas e Relações Empresariais.