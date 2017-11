Mais de 700 quilos de berbigão apreendido

Shares

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, ontem, dia 5 de novembro, na Gafanha da Nazaré, apreendeu 720 quilos de berbigão, com o valor presumível de 2 160 euros. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos, bivalves vivos e crustáceos, os militares abordaram o condutor de uma viatura que transportava berbigão, sem respeitar a medida legal mínima para poderem ser comercializados. Por este motivo, a mercadoria foi apreendida e, por ainda se encontrarem vivos, foi devolvida ao habitat natural.