Unidade de Controlo Costeiro resgata 40 pessoas no mar Egeu

A Unidade de Controlo Costeiro, através de militares destacados na ilha Grega de Samos no âmbito da operação POSEIDON, da “EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD – FRONTEX”, resgatou, no passado dia 5 de setembro, no mar Egeu, 40 migrantes, na sua maioria de origem argelina.

Pouco antes do nascer do dia, foi detetada uma embarcação na zona nordeste da ilha de Samos, através dos meios de visão noturna da GNR a operar em terra. Informada a Lancha de Vigilância e Interceção, que patrulha o mar Egeu há mais de um ano, esta intercetou a embarcação de borracha à deriva que transportava 40 migrantes, incluindo uma mulher e três crianças. Os migrantes foram prontamente colocados a bordo da embarcação portuguesa e transportados até ao porto de Malagari – Samos, onde foram entregues às autoridades locais.

O principal objetivo desta operação é a prevenção, deteção e repressão dos ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo sempre para a salvaguarda da vida humana.