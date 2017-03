Seminário “Desporto e Ciência” regressa nos dias 27 de 28 de março

A Universidade da Madeira (UMa) promove mais uma edição do Seminário “Desporto e Ciência”, nos dias 27 e 28 de março. A sessão de abertura, agendada para as 9h15 do dia 27 de março, marca o início dos trabalhos, que se irão prolongar até às 13h00, do dia 28 de março.

O Seminário vai reunir, no Colégio dos Jesuítas, estudantes, professores, técnicos de Desporto, investigadores, e outros interessados nas Ciências do Desporto, com o objetivo de divulgar o trabalho realizado no Departamento de Educação Física e Deporto da UMa.

O programa do seminário inclui um conjunto de comunicações e debates, complementadas por uma sessão de posters.

A participação tem um custo de €15 pelos dois dias e de €7.5 por um dia. Aos participantes com comunicação será cobrado €7.5 pelos dois dias. Os alunos da UMa estão isentos de pagamento, sendo, no entanto, cobrado um valor de 5 euros pelo certificado de presença.

As propostas de comunicações deverão ser submetidas até 22 de março, em https://goo.gl/Mehtlp.

Para aqueles que não desejarem apresentar trabalhos, as inscrições podem ser efetuadas até ao dia 24 de março, através do endereço https://goo.gl/SNx9zs.