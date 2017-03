Consultas de medicina dentária alargadas a mais centros de saúde

Cerca de 6 mil alunos de 100 escolas da Região já foram abrangidos pelo programa regional de Saúde Oral – “Madeira a Sorrir”.

Neste balanço ao programa, feito pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, no Dia Mundial da Saúde Oral, assinalado na Escola Dona Maria Eugénia de Canavial, este considerou não serem números suficientes. Assim, Pedro Ramos quer envolver as idades mais avançadas, pelo que a Região vai avançar com o programa de intervenção precoce do cancro da cavidade oral.

“Não vamos só prevenir doenças que são frequentes nos escalões mais jovens, queremos prevenir e tratar melhor as doenças neoplásicas, que podem aparecer nas idades mais avançadas” afirmou o governante em declarações aos jornalistas.

Paralelamente às sessões de educação para a saúde oral nas escolas, serão alargadas as consultas de medicina dentária a mais concelhos, nomeadamente Machico, São Vicente e Câmara de Lobos.