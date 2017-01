Novo regulamento do Serviço de Saúde ‘vai gerar melhor desempenho’

Na lógica da cultura de proximidade que o secretário regional da Saúde quer incutir no setor, Pedro Ramos iniciou ontem um ciclo de reuniões com os vários parceiros da saúde. O governante esteve, assim, reunido com o conselho distrital da Ordem dos Médicos.

Neste encontro, Pedro Ramos deu a conhecer as suas prioridades, destacando a nova organização dos cuidados primários como um dos pontos essenciais da política de saúde do Governo Regional da Madeira.

O novo regulamento do Serviço de Saúde da Região ( SESARAM) foi outro dos temas abordados. O secretário da saúde considera urgente fazer uma nova regulamentação, mais adequada à realidade atual do SESARAM, que é dinâmica. “Este trabalho já foi iniciado por mim enquanto diretor clínico e será concluído agora”.

Este novo regulamento será um instrumento fundamental para um melhor desempenho na prestação dos cuidados de saúde. “Se estivermos melhor organizados internamente, o resultado será, prestarmos melhores cuidados de saúde” considera Pedro Ramos.