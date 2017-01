‘Proximidade e trabalho em equipa’ na apresentação das novas equipas do Serviço de Saúde

“Proximidade e trabalho em equipa” foram valores transmitidos, esta semana, pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, na sessão de apresentação das equipas administrativas e clínicas a todas os chefias intermédias do Serviço de Saúde, E.P.E (SESARAM), em que fez questão de estar presente.

Nesta oportunidade, Pedro Ramos enumerou as principais linhas de acção da política de saúde do Governo Regional da Madeira e disse “contar com o envolvimento de todos sem excepção”.

O governante, que foi durante muitos anos diretor do serviço de Urgência e mais recentemente de diretor clínico, dirigiu uma mensagem de incentivo a todas as áreas de intervenção do SESARAM, sem esquecer as áreas de apoio logístico, que são fulcrais ao sucesso de toda a organização e à qualidade e segurança dos cuidados de saúde ali prestados.