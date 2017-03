Pedro Ramos incentiva futuros especialistas a ficarem na Região

O secretário regional da Saúde reuniu, na última sexta-feira, na biblioteca do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com os 24 internos que terminam a especialidade este ano no SESARAM, E.P.E. Pedro Ramos quis transmitir aos futuros especialistas a garantia de que o Serviço de Saúde conta com estes profissionais para a prestação de cuidados de saúde na Região.

Assim, o secretário regional da Saúde apresentou as grandes linhas estratégicas da política de saúde e o caminho que está a ser traçado pelo Serviço de Saúde da Região. Neste sentido, Pedro Ramos incentivou-os a continuarem na Madeira.

Por outro lado, Pedro Ramos quis ouvir as sugestões e a percepções que os internos tiveram do seu tempo de formação, mostrando-se sensível às opiniões manifestadas.

Os 24 futuros médicos especializaram-se nas mais diversas áreas: pneumologia, nefrologia, pediatria, patologia clínica, anestesiologia, imunoalergologia, medicina interna, otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia pediátrica, genética médica, oncologia médica e medicina geral e familiar. Estas vagas são consideradas essenciais para garantir a falta de médicos especialistas no Serviço de Saúde da Região.