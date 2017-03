Famílias venezuelanas procuram comida no lixo

A situação “cada vez mais difícil” na Venezuela, onde 82% da população vive na pobreza, já leva várias famílias a procurarem comida no lixo para conseguirem sobreviver, conforme alerta a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

De acordo com esta organização dependente do Vaticano, “é cada vez mais difícil a situação que se vive na Venezuela, com a economia em acelerado colapso e um número cada vez maior de pessoas mergulhadas na mais absoluta pobreza”.

Esta fundação católica refere que “calcula-se que cerca de 82% dos venezuelanos estejam a viver uma situação trágica, sem recursos económicos suficientes para a própria sobrevivência”.

Citando notícias da agência Fides, o órgão de informação das Pontifícias Obras Missionárias, a AIS lembra que o arcebispo da cidade de Bolivar, Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, confirmou que muitas famílias procuram comida no lixo porque “já não têm nada para comer”, e criticou o Governo de Nicolas Maduro, considerando que está a “administrar mal os recursos” do país.

No artigo da agência Fides, citado pela AIS, o arcebispo exemplifica as dificuldades com a história de um homem afectado pelos baixos salários e constantes subidas dos preços.

“Recentemente, encontrei um senhor que procurava comida no lixo e, conversando com ele, disse-me que trabalha, mas que, com o salário que recebe não consegue alimentar os filhos e tem por isso de procurar a comida no lixo”, aponta Gutierrez.

De acordo com dados do FMI citados pela revista brasileira “a escassez atinge 68% dos produtos básicos” na Venezuela. Enquanto isso, a inflação continua a crescer “descontroladamente”, prevendo-se que atinja os “1.660% em 2017”, aponta a mesma publicação. Fotos: DR