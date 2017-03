1° Vinho de Talha n’a Loja do Vinho

Produzido da galardoada Adega de Borba, este Vinho Tinto 2015 é vinificado 100% em talha de barro, no sistema ancestral romano.

O mosto fermenta durante 3 ou 4 semanas nas talhas, juntamente com as películas e graínhas das uvas, que vão caindo ao fundo onde formam uma manta compacta, conhecida por mãe. Esta filtra naturalmente o vinho quando sai da talha através de um orifício que se encontra na parte inferior.

Para ser certificado como DOP Alentejo, o vinho deverá ficar com a “mãe” na talha até ao dia de S.Martinho do ano da colheita (11 de Novembro).

Este vinho de tipicidade verdadeiramente alentejana, com sabor único “a uvas” e cor granada, é recomendado para aqueles que procuram vinhos de perfil tradicional, com alguma rusticidade.