Madeira prepara-se para arrancar com a primeira unidade de saúde familiar

Uma comitiva liderada pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos visitou, na última sexta-feira, várias unidades de saúde de Matosinhos. Recomendada pela assessora do seu gabinete para os cuidados primários, Ana Nunes e pelo ex –presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Maciel Barbosa, esta visita teve como objetivo conhecer “todo o sistema organizacional de uma unidade local de saúde e a sua integração com os 4 centros de saúde, que lhe prestam apoio” disse o secretário regional da Saúde.

A visita teve dois momentos. Num primeiro momento, a comitiva foi conhecer o Hospital Pedro Hispano e ver todo o circuito do doente naquela unidade, a cirurgia do ambulatório e o hospital de dia, “uma vez que rapidamente contamos ter este nível de organização na Região Autónoma da Madeira” afirmou Pedro Ramos.

Na parte da tarde, a equipa de Pedro Ramos deslocou-se ao centro de saúde São Mamede em Festa, para perceber como estão organizadas a unidade de cuidados continuados, a unidade de saúde familiar, a unidade de cuidados personalizados e a unidade de recursos assistenciais partilhados.

Pedro Ramos considerou esta visita, que contou com a presença do presidente da ARS do Norte, Pimenta Marinho, como “muito positiva”, na medida em que a Madeira prepara-se para arrancar com o projeto piloto da unidade de saúde familiar, no concelho da Ponta de Sol.

Esta unidade local de Matosinhos foi escolhida precisamente por servir uma população semelhante à da Região, cerca de 200 mil utentes.