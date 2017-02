Prevenção do cancro oral vai avançar na Região

O programa de intervenção da prevenção do cancro da cavidade oral vai avançar na Região está foi uma garantia dada pelo secretário regional da Saúde no final da reunião que manteve com a Ordem dos Médicos Dentistas.

O tutelar com a pasta da Saúde referiu que este foi um dos principais temas em análise nesta reunião, nomeadamente a forma como será implementado na Região, replicando o modelo nacional. Pedro Ramos destacou, ainda, os enormes ganhos em saúde que este programa trará para a população da Madeira.