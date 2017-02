Telemedicina e mais tratamentos de hemodiálise no Porto Santo

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos concluiu ontem, uma visita de dois dias ao Porto Santo, em que manteve várias reuniões de trabalho com a administração pública regional, local e com a direcção do centro de saúde do Porto Santo. O referido encontros “foram essenciais para que fossem analisadas as melhores soluções para os principais constrangimentos, que afetam a população da ilha dourada na área da saúde”.

Entre as várias medidas que Pedro Ramos pretende concretizar, importa destacar o aumento da capacidade do centro de saúde para os tratamentos da hemodiálise e a telemedicina. Esta permitirá o melhor acesso dos habitantes da ilha às consultas de especialidade e um melhor acompanhamento no tratamento.

Na visita, que o secretário regional da Saúde realizou durante quase duas horas ao centro de saúde local, Pedro Ramos garantiu que os principais constrangimentos sentidos pela população, nomeadamente nos transportes para o centro de saúde, no acesso às consultas, ao tratamento e diagnóstico serão resolvidos com uma melhor organização e planificação internas.

Refira-se, que na sexta – feira, o secretário regional da Saúde já havia reunido no seu gabinete no Funchal,com o diretor do centro de saúde do Porto Santo, Rogério Correia para inteirar-se dos principais problemas que afetavam a saúde naquela ilha.

Num balanço a estes dois dias de trabalho, Pedro Ramos disse ainda que a população idosa residente precisa de uma atenção redobrada e terá um melhor acesso aos cuidados de saúde, com maior conforto físico e psicológico.

Direccionado para os profissionais, o secretário regional da Saúde anunciou que as sessões clínicas que têm lugar, todas as quintas – feiras, no Hospital Dr. Nélio Mendonça serão extensivas aos profissionais do Porto Santo, através de vídeo conferência.

Pedro Ramos não conseguiu reunir com a Câmara Municipal do Porto Santo por impossibilidade de agenda do edil portosantense, comunicada ao gabinete do secretário regional da Saúde.