A Embaixada do Conhecimento está a promover a realização de um Seminário de Comunicação Protocolar nas Autarquias, que se realiza em Lisboa, Porto, Coimbra, Açores e Madeira e será ministrado pelo docente, especialista e autor de obras sobre estas temáticas Nuno Miguel Henriques.

O objetivo primordial desta atividade de valorização profissional e pessoal, é dar a conhecer formas de comunicação protocolar em Portugal, para parte de eleitos e nomeados e funcionários que trabalhem nos setores inerentes nas Câmaras e Assembleias Municipais e Juntas e Assembleias de Freguesia e ainda em Empresas Municipais ou organizações intermunicipais.

Pretende-se dotar os participantes de ferramentas para o sucesso nas autarquias, em termos da utilização do Protocolo Contemporâneo, a Comunicação formal e informal não convencional, a difusão de mensagens comunicacionais (políticas e institucionais) através de sites, redes sociais e outros meios das novas Tecnologias da Informação.

Este seminário está agendado para algumas regiões do país, sendo ideal para atualização de conhecimentos dos profissionais e eleitos, bem como para a preparação de candidatos autárquicos em 2017.

Esta atividade destina-se a todos aqueles que na sua atividade profissional, usem regularmente contactos diretos e indiretos, com as Autarquias nas suas diferentes hierarquias, Governos Regionais ou outras entidades institucionais Nacionais ou Internacionais. Pessoas que por inerência da sua profissão ou atividade, exerçam cargos políticos nas Câmaras Municipais, Assembleias Municipais, Assembleias ou Juntas de Freguesias; Empresas Municipais; Profissionais e Funcionários Autárquicos; Candidatos a Lugares Autárquicos; e todos aqueles que sentem apetência e curiosidade por esta disciplina de “Protocolo” e da “Comunicação”, dentro das suas valências colaterais e adjacentes. Pessoas que pelas funções profissionais que desempenham, tenham que lidar com outros, através da utilização correta e profissional do Protocolo ou outras interessadas nesta atividade prática, dinâmica e inovadora.

Serão abordadas temáticas como: O Protocolo Autárquico Contemporâneo; As Bandeiras; Os Hinos e Simbologia; Brasões, Logótipos e Marcas – Regras de Utilização; O Tratamento (escrito e verbal);O Secretariado Moderno de Gabinete Autárquico; A Imagem Pública dos Eleitos; A Voz: Colocação, Tons e Nuances em Ocasiões Solenes; Os Média: Conferências de Imprensa, Declarações, Fotos e Vídeos; Mensagens Comunicacionais (políticas e institucionais) Sites, Redes Sociais e em outras das Tecnologias da Informação; Casos Práticos no contexto do Quotidiano em Portugal; A Postura dos Candidatos, Eleitos e Nomeados nas Autarquias Locais.

O Programa e Promessas Eleitorais: Comunicação e Sugestões; A Direção de Campanha Eleitoral num Município e Freguesia; Gestão de Conflitos nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia; Exercícios de Apresentação de Sessões Solenes ou Eventos e explicação das normas da ordem e duração de Discursos e Palavras de Apresentação do Responsável pelo Protocolo ou Apresentador da Cerimónia e Respetivo Cerimonial; Casos e exemplos práticos, de boas e de más aplicações Protocolares e Comunicacionais em Portugal, com recurso a imagens e outros meios, além da troca de situações e experiências vividas, apresentando-se soluções para situações pouco comuns; Apresentação Sumária da Lista de Novas Precedências Nacionais e Autárquicas 2017 e do livro do palestrante sobre esta temática, com oferta de um exemplar a cada participante na atividade; através de uma metodologia maioritariamente participativa, com recurso a exercícios individuais e a trabalhos de grupo restrito, roleplay e estudos de casos concretos. Os exercícios práticos recorrerão à experiência e atividades dos participantes, bem como às mais diversas situações do seu universo.

O Seminário de Comunicação Protocolar nas Autarquias, decorrerá em Lisboa no dia 19 de Maio, Coimbra no dia 17 de Maio e no Porto dia 26 de Maio, sendo que nas Regiões Autónomas vai ocorrer em Funchal no dia 11 de Maio e em Ponta Delgada no dia 2 de junho do corrente ano.