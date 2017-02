Obra para realojamento definitivo no terreno

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), iniciou a obra de reconversão de um edifício na Boa Nova, propriedade da Região, em 6 novos fogos, visando o realojamento definitivo de famílias vítimas dos incêndios de agosto de 2016.

Na visita, Rubina Leal indicou que os novos fogos irão acolher seis das 114 famílias atualmente realojadas provisoriamente pela IHM. A obra no 197 mil euros estará concluida em junho de 2017. “A nossa grande preocupação [o realojamento provisório] e os nossos objetivos estão atingidos”, vincou a Secretária Regional.

Decorrida a primeira fase, em que a grande preocupação foi realojar provisoriamente as vítimas dos incêndios, o Governo Regional, através da IHM, em parceria com uma IPSS, com competências no setor da construção iniciou o apoio à reconstrução de habitações atingidas e a reconversão de edifícios tendo em vista, não um conjunto de respostas emergentes nos dias subsequentes aos incêndios, mas já o regresso das famílias às suas habitações ou o encaminhamento para fogos reconvertidos ou adquiridos pelo Governo Regional.

Importa recordar que o Governo Regional, reconhecendo a situação de particular suscetibilidade económica das 114 famílias provisoriamente realojadas, em virtude dos danos patrimoniais, decidiu aplicar o regime de renda mínima pelo período de um ano, a contar da data de assinatura do contrato de arrendamento ou subarrendamento, sendo que a IHM assume um encargo financeiro no valor de meio milhão de euros.