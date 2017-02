Ginásio da memória apoia 265 idosos do Bela Vista

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, conheceu in loco o ginásio da memória, um espaço multissensorial no Estabelecimento Bela Vista (EBV) dirigido aos 265 utentes daquele lar oficial. “Uma das nossas metas, no âmbito do II Plano Regional para o Envelhecimento Ativo, é, de facto, a de melhorar a qualidade de vida ao nível físico e mental dos idosos nos lares geridos pela Segurança Social”, realçou a governante.

“Temos vários projetos em curso, sendo um deles o de criar aquilo a que nós chamamos ginásio da memória, constituído por este núcleo de espaços, onde são trabalhadas e estimuladas questões que têm que ver com a componente cognitiva dos nossos utentes”, continuou.

A Secretária Regional com a tutela do Instituto de Segurança Social da Madeira indicou que aproximadamente 30% dos idosos do EBV apresentam manifestações de doença demencial, sendo acompanhados por um médico neurologista. A aposta na prevenção e no estímulo cognitivo dos utentes estende-se aos demais lares oficiais da Região, com intervenções desta natureza e/ou através de projetos psicomotores. “O local de vivência do idoso, por excelência, é o seu lar, junto da família”, vincou Rubina Leal.

“E temos vindo a reforçar apoios nesse sentido, nestes dois anos de mandato, nomeadamente, com o aumento das equipas (+9%) do Serviço de Ajuda Domiciliária e respetiva diversificação dos serviços prestados, com o aumento do número de beneficiários (+20,5%) e do montante pago (+23,2%) ao abrigo do Apoio ao Cuidador e maior número de Ajudas Técnicas disponíveis para as famílias”, concluiu.