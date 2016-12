Utentes dos CAO destinatários projeto vencedor Prémio BPI Capacitar 2016

305 projetos de todo o país concorreram ao . ‘CAO Artístico – Arte em Mobilidade’ é um de 19 projetos distinguidos no âmbito da promoção da melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente.

‘CAO Artístico – Arte em Mobilidade’, denominação do projeto recentemente distinguido no âmbito dos Prémios BPI Capacitar, permitirá constituir seis novos grupos de dança inclusiva, envolvendo os jovens e adultos com necessidades especiais que frequentam alguns dos 11 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO).

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) é a principal entidade parceira da Associação Dançando com a Diferença na implementação e desenvolvimento de um novo projeto de dança inclusiva na região autónoma no ano de 2017.

