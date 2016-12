O concorrente Fernando Daniel, da equipa do mentor Mickael Carreira, venceu a quarta temporada do The Voice Portugal, que terminou na noite do passado domingo.

O jovem de Estarreja conquistou o púbico desde a sua primeira atuação em palco. Na gala final cantou vários temas e interpretou ao vivo “Chandelier” de Sia o que levou ao rubro o público presente.