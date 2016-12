Réveillon com Anselmo Ralph

Com uma dupla proposta de Réveillon, o Casino Estoril convida os seus visitantes a celebrar a chegada do Ano Novo. Anselmo Ralph é a figura de cartaz no Salão Preto e Prata, enquanto os The Gift constituem a grande atracção no Lounge D. O ambiente festivo de Passagem de Ano prolonga-se, assim, até de madrugada, nos dois espaços do Casino Estoril.

Salão Preto e Prata – Concerto de Anselmo Ralph

Anselmo Ralph será o grande protagonista do Réveillon no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Para celebrar uma noite tão especial, Anselmo Ralph estreia as composições do novo álbum “Amor É Cego”. Trata-se de um concerto inédito, onde estarão, ainda, em destaque outros memoráveis êxitos da sua carreira.

Intitulado “Amor É Cego”, o novo registo discográfico de Anselmo Ralph, reforça alguns dos valores mais importantes na vida do artista que os pretende celebrar com todos os seus fãs. Anselmo Ralph promete uma noite cheia de boas surpresas no Casino Estoril. O músico angolano sobe ao palco do Salão Preto e Prata, já em 2017, para comemorar a Amizade, o Amor e a Esperança, ou seja, todos os valores do seu novo álbum. O single “Todo Teu” será um dos temas obrigatórios.

O intérprete convida, ainda, o público a recordar grandes êxitos que têm marcado a sua carreira. Temas como “Não Me Toca”, “Única Mulher”, “Curtição”, “Quero-te de Volta” ou “O Teu Crime É Só Um” estão, habitualmente, em destaque nas suas actuações ao vivo.

Com um programa festivo, a animação musical no Salão Preto e Prata inicia-se, logo às 21h30, sendo assegurada pelas bandas Plug Off, H – Lera e The Covers. Posteriormente, Fernando Pereira sobe ao palco para recriar, ainda em 2016, as vozes de grandes estrelas internacionais. Trata-se de uma actuação especial que culmina, precisamente, com a celebração da meia-noite. Já em 2017, Anselmo Ralph estreia os temas do álbum “Amor é Cego”. A noite prossegue com os Plug Off, H – Lera e The Covers que regressam ao palco, assegurando a animação durante as primeiras horas do Ano Novo.

Lounge D – Concerto dos The Gift

Em plena noite de Réveillon, o Casino Estoril convida os seus visitantes a celebrar a chegada de 2017, com um concerto especial dos The Gift no Lounge D. Sónia Tavares sobe ao palco para interpretar os principais êxitos da banda de Alcobaça. A entrada é livre. Mas, para os que desejarem, também, existe a alternativa de concerto com jantar.

Com letra de Sónia Tavares e do próprio Brian Eno, o novo êxito “Love Without Violins” está, habitualmente, em destaque nas actuações da banda. Trata-se do primeiro single do novo álbum dos The Gift, que é assumido como o encetar de “um caminho novo no som da banda”.

Recorde-se que, os The Gift iniciaram, há cerca de um ano, a celebração dos seus 20 anos de carreira. E será, precisamente, na noite de Réveillon que encerram esta importante tournée com um último concerto no Lounge D, uma sala que também tem feito história na carreira dos The Gift.

Está assegurada, assim, a energia de sempre, num espectáculo que promete ser inovador e elegante, como a banda sempre tem feito ao longo destes últimos anos e onde se celebrará o passado de olhos postos no futuro.