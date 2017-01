Noite de fado com Ana Sofia Varela e Peu Madureira

Em noite de fado no Casino Estoril, agendada para a próxima Quarta-Feira, 25 de Janeiro, a partir das 22 horas, Ana Sofia Varela e Peu Madureira sobem ao palco do Lounge D acompanhados por Diogo Lucena Quadros e Bernardo Romão, nas guitarras, e Luis Roquette, na viola. A entrada é livre. As noites de fado prosseguem no Casino Estoril com um ciclo de actuações intimistas. São diferentes gerações de intérpretes que apresentam composições bem conhecidas da “canção nacional”.

Ana Sofia Varela

Ana Sofia Varela nasceu, em 1979, em Lisboa, mas cresceu no Alentejo, mais exactamente em Serpa onde viveu até há alguns anos. O contacto com o Fado surgiu, aos 10 anos, quando ouviu pela primeira vez os discos de Amália Rodrigues.

Mais tarde começou a interpretar as composições de Amália Rodrigues em diversas Noites de Fado em Serpa. Com uma carreira consolidada, o seu empenho e contacto com a música tradicional alentejana são uma constante desde a sua infância.

Peu Madureira

Pedro Madureira (Peu) canta fado desde muto jovem. Nos serões em família, o fado foi sempre um companheiro até porque a sua avó cantava e a sua mãe também. Estreou-se numa festa de beneficência em Sintra, na paróquia de S. Martinho, em 2002, e desde aí tem cantado em diferentes casas de fado, festas, lugares e países.

Em 2007, deslocou-se a Cabo Verde, a convite da Primeira-Dama, Sra. D. Adélcia Pires, e nesse mesmo ano, viajou até Sibiu, na Roménia, para participar nas celebrações da Capital Europeia da Cultura. Gosta de fado tradicional e de fadistas como Alfredo Marceneiro, Maria Teresa de Noronha, João Ferreira-Rosa, Teresa Tarouca, Teresa Siqueira, José Pracana ou João Braga.